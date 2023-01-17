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خبير: 2% من مساحة الجزائر قادرة على إنارة العالم

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خبير: 2% من مساحة الجزائر قادرة على إنارة العالم
Globallookpress
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قال خبير سعودي في مجال الطاقة إن 2% فقط من مساحة الجزائر، كافية لإضاءة العالم من الطاقة الشمسية.

الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني نقل عبر حسابه في "تويتر" عن دراسة ألمانية "أن 2% فقط من مساحة الجزائر، قادرة على إضاءة العالم من الطاقة الشمسية، بينما تكفي 0.5% من مساحتها تكفي لإمداد أوروبا بأكملها".

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن بيانات "الوكالة الدولية للطاقة" تشير إلى أن الجزائر تحوي أكبر حقل شمسي في العالم من حيث عدد ساعات سطوع الشمس في السنة، إذ تفوق 2000 ساعة في السنة، حسب إحصائية نشرتها محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (CERFE)، وهو ما يجعل من الجزائر بمثابة "العملاق النائم للطاقة الشمسية" حسب الصحيفة.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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