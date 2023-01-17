مصر.. القبض على مواطن حاول السطو على أحد البنوك في وضح النهار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في مصر، القبض على مواطن حاول اقتحام بنك، وطالب الموظفين بتسليمه مليونا ونصف مليون جنيه "إتاوة" على نشاط البنك.

إقرأ المزيد

وتلقت قوات الأمن إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بضبط مواطن تبين أنه مختل عقليا، حاول اقتحام البنك الزراعي بقرية بهجورة، بحوزته جوال وسلاح أبيض، وهدد موظفين بالبنك، بالحصول على مليون ونصف المليون جنيه إتاوة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

المصدر: مصر تايمز