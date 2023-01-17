روسيا تقدم مساعدات ومعدات طبية لأحد المشافي السورية

قدمت مؤسسة "التراث الروحي لبولس الرسول" الروسية تبرعات ومعدات طبية لأحد مشافي محافظة حمص السورية.

وخلال زيارة لها لسوريا قامت رئيسة المؤسسة، فالنتينا لانتسيفا بتسليم معدات طبية لمشفى الحصن البطريركي في قرية عين العجوز بمحافظة حمص السورية.

ولتجهيز المشفى بكل ما يلزم لتقديم الرعاية الجراحية الممتازة قدمت المؤسسة معدات حديثة للجراحة، وآلة تصوير شعاعي متنقلة يمكنها العمل أثناء العمليات وعرض الصور على الشاشة مباشرة".

كما تبرّعت المؤسسة للمشفى بوحدة للعناية المركزة، وسيارة إسعاف روسية الصنع مجهّزة بجميع المعدات اللازمة.

وخلال رحلتها إلى سوريا مؤخرا قامت رئيسة المؤسسة، فالنتينا لانتسيفا بزيارة (دير رقاد السيدة بلمانا) في محافظة طرطوس، ودير مار تقلا في معلولا، ودارا للأيتام في مدينة قدسيا،وسلّمت كتبا وهدايا لأطفال الجالية الروسية وتلاميذ المركز الثقافي الروسي في مدينة دمشق.

المصدر: RT