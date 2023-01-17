رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يحذر من تصاعد سياسة العزل

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، من تصاعد سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومن أن ذلك قد يؤدي إلى حالة عصيان شامل من قبل الأسرى.

وقال أبو بكر في حديث لموقع "قدس نت" إن "المرحلة القادمة قد تشهد حالة عصيان شامل من قبل الأسرى، حال تم استهدافهم بمزيد من الإجراءات العقابية، حيث أن الأسرى مصرون على المواجهة حال تم استهدافهم"، مشيرا إلى أن "هناك عشرات الأسرى معزولون في مختلف أقسام العزل بالسجون، منهم 11 أسيرا ممن لهم علاقة بقضية نفق الحرية، ومن بين المعزولين الأسير أحمد مناصرة المعزول بظروف صعبة منذ سنوات".

وأكد أن "العزل والتنقلات التي تجريها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، هدفها عدم استقرار الأسير، والتنغيص عليه بحياته الاعتقالية اليومية"، منوها إلى أن "كل من يرفض تلك التنقلات يتم فرض العزل عليه أو فرض عقوبات عليه مباشرة".

وحذر أبو بكر من أن "المرحلة المقبلة قد تكون صعبة، وربما يلجأ الأسرى إلى العصيان الشامل، ويعني ذلك أنه قد يرتقي شهداء، وتقع إصابات في صفوف الأسرى".

المصدر: "قدس نت"