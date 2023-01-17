سلطات الدار البيضاء تضع اللمسات الأخيرة لحجز العربات المجرورة في الشوارع

أفادت مصادر لموقع "هسبريس" بأن سلطات مدينة الدار البيضاء المغربية تضع اللمسات الأخيرة لحجز العربات المجرورة في الشوارع.

وأكدت المصادر أن هذا القرار ينتظر الحسم فيه قبيل نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم عقد لقاء لمناقشة ملاحظات ممثلي العربات المجرورة لتضمينها في القرار الذي سيبدأ سريانه قريبا، مشيرة إلى أن السلطات المحلية بمختلف العمالات بدأت تتهيأ لتفعيل هذا القرار الجماعي، إذ شرعت منذ أيام في حجز بعض العربات المجرورة والحيوانات الأليفة.

وأضافت أن شركة الدار البيضاء للبيئة بدأت تعمل بدورها على تجهيز المستودعات وأماكن لوضع العربات التي سيتم حجزها بمجرد تنفيذ القرار الجماعي.

وفي هذا الصدد قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إن الجماعة بصدد تنفيذ القرار القاضي بمنع تجوال الحيوانات والعربات المجرورة التي تعرقل السير وتسيء إلى مظهر المدينة، موضحا أن جماعة الدار البيضاء تضع بعين الاعتبار الوضعية الهشة لعدد من مستعملي هذه الوسائل، مشيرا إلى أنها مستعدة لبحث حلول بديلة لفائدتهم.

وأضاف أن الجماعة تنتظر ملاحظات أصحاب العربات المجرورة من أجل الشروع في تنفيذ القرار، مشيرا إلى أنه تم منحهم مهلة لتقديم تصورهم قبيل نهاية الشهر الجاري، وأكد أن هذا الوضع لا يمكنه أن يستمر.

المصدر: "هسبريس"