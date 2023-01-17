شكري: صندوق النقد الدولي يدعم خطط الحكومة بشأن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن برنامج صندوق النقد الدولي يدعم خطط الحكومة المصرية بشأن "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وردا على سؤال حول انخراط الجيش في الأنشطة الاقتصادية، أشار شكري في حديث لشبكة CNN، إلى أن الحكومة أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لتحدد "القطاعات التي سيتم بيعها للقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الاستثمار".

وأضاف: "أعتقد أن صندوق النقد الدولي يدعمنا في هذا الصدد حاليا، لذلك نحن كالآخرين نعاني بالضرورة، لكننا على ما أعتقد نضع اللوائح والحوافز والأطر في تنفيذ برنامج صندوق النقد والتعامل مع التحديات مع الاعتراف أيضا بالبعد الاجتماعي والاضطرار إلى التعامل معه أيضا، لأنك لا تستطيع معالجة تلك القضايا إلا بطريقة شاملة".

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الأحداث العالمية أثرت سلبا على تدفقات رأس المال وتسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات، مما جعل مصر تلجأ إلى الصندوق ودول الخليج العربية للحصول على تمويل إضافي.

المصدر: CNN