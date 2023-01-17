تعيين محامية سعودية مسؤولة للشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة

عينت المحامية السعودية جود الحارثي، مسؤولة للشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، لتكون أول امرأة سعودية تعمل في منظمة الأمم المتحدة.

وتحمل الحارثي شهادتي البكالوريوس والماجستير وحصلت عليهما من خلال التحاقها ببعثة خادم الحرمين الشريفين في التعليم العالي، إذ درست في أعرق الجامعات البريطانية العالمية، مثل: University College London وSwansea University وSOAS.

تعيين المحامية السعودية #جود_الحارثي مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. pic.twitter.com/hKutV24L8x — سارة الشهري/سعوديات مبدعات (@s_wksa) January 16, 2023

كما حظيت بفرصة التدرب المهني في عدد من القطاعات المهمة، مثل: مكتب الأمم المتحدة في الرياض، والمحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية في بريطانيا وأمريكا والإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى مشاركتها في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة لفئة الشباب في أكسفورد وجنيف ولندن.

وسبق للحارثي أن عملت في مكتب الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة. وكان لها شرف تمثيل منظمات كبرى مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث مثلت المنظمة في مؤتمر جنيف الدولي التابع للمنظمة، وأيضاً مثلت المنظمة في مؤتمر الشباب في أوروبا.

وقد أعرب مغردون على "تويتر" عن فخرهم بالحارثي وبتمثيلها للمرأة السعودية.

في تميزٍ جديد لبنات الوطن..



اختيار المحامية السعودية جود الحارثي لتتولى منصب مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/QqKMCXcZwX — السعودية (@KSA) January 13, 2023

المرأة السعودية تثبت ريادتها عالميًا من جديد🌍

تعيين المحامية #السعودية جود الحارثي 🇸🇦

مسؤولة الشؤون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة



تحمل جود مرتبة الشرف بدرجة LLB بتخصص الحقوق من Swansea University بريطانيا

وجائزة الطالب الدولي و"المثل الأعلى" للطلبة بتلك الجامعة

👏🏻😍🇸🇦 pic.twitter.com/7leYG8NSCo — ‏أول سعوديـ/ـة | First🥇Saudi (@First1Saudi) January 15, 2023

امتداداً لتمكين المرأة السعودية والثقة بقدراتها 🇸🇦🇸🇦



تعيين الأستاذة جود الحارثي "مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة". pic.twitter.com/IgAOdmmgP0 — قياديات سعوديات (@ksawomenleaders) January 13, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية