البرهان يؤكد لرئيس المخابرات التركية متانة وأزلية العلاقات بين أنقرة والخرطوم

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بحضور مدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.

وأكد البرهان خلال اللقاء الذي عقد في الخرطوم الاثنين، على متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا.

وصرح البرهان بأن السودان يتطلع إلى تطوير العلاقات في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بزيارة رئيس المخابرات التركية، مشيرا إلى أنها تصب في إطار حرص البلدين على تطوير علاقات التعاون بينهما.

من جانبه أكد رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان، على متانة العلاقات بين البلدين.

وأفاد فيدان بأن الزيارة كانت مثمرة وحققت أهدافها.

المصدر: سونا