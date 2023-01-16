أعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط تهريب "كميات كبيرة" من المخدرات عبر قناة السويس، قدرت قيمتها بأكثر من 757 ألف دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، والأمن العام، رصدت نشاط اثنين "اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها في دائرة قسم شرطة الجناين". إضافة إلى استخدامهما سيارة "نقل قلاب" مُحملة بالحجر السن.

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وأوضحت الوزارة عبر "فيسبوك" أنه تم ضبط أحد المتهمين، وهو سائق مقيم في دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، حال استقلاله السيارة، وأن التفتيش أسفر عن ضبط كمية لمخدر البانغو (1650 كيلوغراما)، وكمية من مخدر الهيدرو (بوزن 250 كيلوغراما)، وكمية من مخدر الحشيش (بوزن 150 كيلوغراما).

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم أقر بما جاء في التحريات وبأنه كان يريد نقل المواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب.

وقدرت الوزارة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 23 مليون جنيه، وقالت إن البحث جار لضبط المتهم الهارب.

المصدر: RT