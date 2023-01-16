الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في الشيخ فواز الصباح

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان ببرقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقال في برقيته "علمنا بنبأ وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح.

وقال ولي العهد "تلقيت نبأ وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

ونعى الديوان الأميري في الكويت الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح.

وذكر في بيان: "ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح عن عمر يناهز 66 عاما".

وتمت مواراة جثمان الراحل الثرى عصر يوم الاثنين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية