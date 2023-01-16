"السعودية للغذاء والدواء" تنفي إمكانية اكتشاف الرصاص في مستحضرات التجميل باستخدام الذهب

نشرت الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء بيانا، نفت فيه صحة اكتشاف الرصاص في مستحضرات التجميل باستخدام الذهب.

و‏قالت الهيئة إنه "لا صحة للادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب".

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن ما تم تداوله لا يستند على أسس علمية.

وأكدت في توضيح أن التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل، والطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية.

لا صحة للادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب.https://t.co/JhdBFqbfdc#الغذاء_والدواءpic.twitter.com/25A1BkNpqy — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 16, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية