باتيلي: عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد استعداد القوات المسلحة في ليبيا لدعم العملية السياسية

صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، بأنه التمس عزم والتزام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، بالعمل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد باتيلي، أن عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية.

وأضاف: "نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل".

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وتابع: "التقينا المراقبين الدوليين والمحليين، وبحثنا إمكانية استكمالهم لأعمالهم من سرت، كما ناقشنا القضايا المتعلقة بدول الجوار والقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب في ليبيا، واتخذنا قرارات هامة مع دول الجوار، وتحديدا السودان، وتشاد، والنيجر، لبحث سبل إخراجهم وعودتهم إلى بلدانهم، ونتوقع التزام السياسيين بما يقوم به العسكريون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية".

المصدر: RT