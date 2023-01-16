"ما حدى بهرب من قبرص للأردن".. مشادة في مجلس النواب (فيديو)

شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني، مشادة بين نائبين بعد أن قال أحدهما إنه "لا أحد يهرب من قبرص إلى الأردن"، فيما أدان الآخر هذا التصريح معتبرا أنه يقلل من مكانة الأردن.

وخلال الجلسة، قال النائب سليمان أبو يحيى: "ما حدى بهرب من قبرص ورومانيا للأردن"، في إشارة منه إلى أن الوضع في قبرص ورومانيا أفضل من الأردن.

ورفض النائب جعفر الربابعة كلام النائب أبو يحيى معتبرا أن فيه تقليلا من مكانة الأردن، مؤكدا أن الأردن يرحب بكل ضيف محترم.

مشاداة كلامية بين النائب سليمان أبو يحيى والنائب جعفر الربابعة بسبب مداخلة الأخير بقوله "أن #الأردن سيبقى شامخاً رغم كافة الظروف"، ما آثار حفيظة النائب أبو يحيى ليرد بأن المواطنون سيغادرون إلى #قبرص بدلاً من عودة المطلوبين.#عاجل#التاج_الإخباري#الاردنpic.twitter.com/GCD7hKaRhQ — التاج الإخباري (@altajnews2) January 16, 2023

وحدثت جلبة تحت القبة بين النائبين وسط مطالبات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بقطع الكلام والعودة إلى محور الجلسة.

ويبدو أن الجدال بين النائبين حصل بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص لسنة 2022.

مجلس النواب يُقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية #قبرص لسنة2022, كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية#الأردن@Parliament_Jopic.twitter.com/CPH6hfrA0x — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 16, 2023

المصدر: "خبرني"