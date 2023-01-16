 
مباشر

"ما حدى بهرب من قبرص للأردن".. مشادة في مجلس النواب (فيديو)

أخبار العالم العربي

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukfo

شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني، مشادة بين نائبين بعد أن قال أحدهما إنه "لا أحد يهرب من قبرص إلى الأردن"، فيما أدان الآخر هذا التصريح معتبرا أنه يقلل من مكانة الأردن.

وخلال الجلسة، قال النائب سليمان أبو يحيى: "ما حدى بهرب من قبرص ورومانيا للأردن"، في إشارة منه إلى أن الوضع في قبرص ورومانيا أفضل من الأردن.

ورفض النائب جعفر الربابعة كلام النائب أبو يحيى معتبرا أن فيه تقليلا من مكانة الأردن، مؤكدا أن الأردن يرحب بكل ضيف محترم.

وحدثت جلبة تحت القبة بين النائبين وسط مطالبات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بقطع الكلام والعودة إلى محور الجلسة.

ويبدو أن الجدال بين النائبين حصل بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص لسنة 2022.

المصدر: "خبرني"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا