جعجع: على وزير الخارجية الإيراني "الحبوب" أن يعالج الكهرباء في سوريا قبل لبنان

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن على وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن يعالج أزمة الكهرباء في سوريا قبل معالجتها في لبنان.

جاء ذلك تعليقا من جعجع على عرض قدمه عبد اللهيان حين أعلن في زيارته الأخيرة إلى لبنان استعداد بلاده إعادة بناء وتأهيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، وكذلك بناء معامل جديدة فيه.

وحول ذلك علق جعجع في حوار مع قناة "الجديد" اللبنانية، بنوع من السخرية، قائلا إن على الوزير الذي وصفه بـ "الحبّوب" أن يعالج أزمة الكهرباء في سوريا قبل معالجتها في لبنان.

وأضاف أنه ليس لدى إيران القدرة على بناء معامل في لبنان.

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وكان موقع "عربي بوست" نقل عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن لزيارة عبد اللهيان سببان أولهما "التأكيد الإيراني على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الأطراف الفاعلة".

والثاني "للتأكيد على استعداد إيران المستمر لتقديم مساعدات للبنان، لا سيما فيما يتعلق بالنفط والكهرباء، وبناء معامل جديدة للطاقة".

وحسب الموقع، فقد أشار الوزير اللبناني، إلى أن "بيروت سيصعب عليها قبول مساعدات طهران خشية عقوبات أمريكية وأوروبية محتملة، في ظل عدم تقدم توقيع الاتفاق النووي، كما أن لبنان لا يحتمل عزلا دوليا جديدا".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية