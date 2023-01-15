جعجع: "حزب الله" وحلفاؤه يعطلون انتخابات الرئاسة ليفرضوا مرشحهم

اتهم رئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع، "حزب الله" وحلفاءه ولاسيما "التيار الوطني الحر"، بالسعي لتعطيل انتخابات الرئاسة لإيصال مرشحهم فقط، وأشار إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.

وفي حوار مع قناة "الجديد" اللبنانية، قال جعجع إن "حزب الله" وحلفاءه يعطلون انتخابات رئاسة الجمهورية بحجة "التوافق"، ولكن فعليا يعطلون العملية الديمقراطية لإيصال مرشحهم فقط".

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وأضاف جعجع: "نحن نرفض سيطرة حزب الله على الشرعية اللبنانية وطريقة عمله ومحاولته إيصال رئيس مقرّب منه"، وتابع: "إذا استمر بذلك فسنعيد النظر بالعمل السياسي وسنطرح ما نريد، من غير المقبول أن يبقى مصير الشعب اللبناني معلقا بمصالح إيران، ولن نترك الوضع على ما هو عليه اليوم".

وأشار جعجع إلى أن "الخلاف الحاصل اليوم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" هو على توزيع المصالح وليس أي شيء آخر"، وقال إن "كل الخيارات متاحة.. ولن نقبل أن نبقى محكومين من دون شيء قانوني من خلال حزب الله، وسلاح المواقف لا يزال الأقوى في العالم".

المصدر: "المركزية"