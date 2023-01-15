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الجزائر.. حبس تلميذ طعن معلّمته بعد أن طردته من الصف

أخبار العالم العربي

الجزائر.. حبس تلميذ طعن معلّمته بعد أن طردته من الصف
AFP
الجزائر.. حبس طالب طعن مدرسته بعد أن طردته من الفصل
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قرر قاضي التحقيق في مجلس قضاء ولاية باتنة الجزائرية إيداع تلميذ قاصر في أحد مراكز الأحداث، بعد إقدامه على طعن معلمته بخنجر مما كاد يودي بحياتها.

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وأمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم بالاعتداء على أستاذة اللغة العربية ريحانة بن شية بمتوسطة "ع. س." رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث.

وكانت ريحانة بن شية، معلمة اللغة العربية في إحدى مدارس بلدية تاكسلانت، قد أقدمت على طرد التلميذ المعتدي من الفصل بسبب سلوكه المزعج وشغبه، واستدعت ولي أمره لشرح تصرفات ابنه وضرورة ضبطها.

وإثر ذلك، هدد التلميذ المعلمة بالقتل، وعقبها ترصد لها في وقت الظهيرة من يوم الأربعاء الماضي.

وحوالي الساعة منتصف النهار أثناء فترة الراحة وبساحة المؤسسة تقدم المشتبه به خلف الأستاذة، أمام مكتب الإدارة وطعنها بواسطة خنجر ذو مقبض خشبي في ظهرها ولاذ بالفرار لوجهة مجهولة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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