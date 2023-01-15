موقع عراقي: الصراع المسلح بين أنقرة والعمال الكردستاني يتسبب بغلق دير عمره 14 قرنا في دهوك

يعد دير مار قیوم من أقدم الأديرة في العراق، غير أن الصراع المسلح بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني" تسبب بغلقه.

وقال شليمون أسينا، أحد أهالي قرية دوري التابعة لناحية كاني ماصي شمال محافظة دهوك، إن "تاريخ هذا الدير يعود إلى 1400 سنة.

وأضاف أن هذا التقدير يعود إلى عام 1978 حيث زار وفد بلغاري مختص بشؤون الآثار وقاموا بدراسة الدير وأكدوا أن بناء هذا الدير يعود إلى قبل 1400 عام".

وصرح بأن "الدير تم حفره داخل الجبل المطل على القرية ويتألف من طابقين"، مبينا أن الدير تم تدميره عام 1978 من قبل نظام صدام حسين بعد ترحيل أهالي القرية.

وتابع شليمون قائلا إن حكومة إقليم كردستان قامت في عام 1999 بإعادة بناء الدير.

وأوضح أن "دير مار قيوم أصبح الآن داخل الصراع المسلح بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني".

وذكر أنه وبسبب المخاوف لدى مسيحيي المنطقة تم إغلاق باب الدير ولا يمكن زيارته وأداء الطقوس بسبب القصف التركي المستمر في هذه المنطقة.

وأكد أن أهالي القرية لا يسمحون لأحد بالصعود إلى الجبل وزيارة الدير لأن المنطقة خطرة جدا.

المصدر: وكالة "شفق نيوز"