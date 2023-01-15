نقل الشيخ السعودي محمد خليل القارئ للعناية المركزة
أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن إمام المسجد النبوي المكلف سابقا الشيخ محمد خليل القارئ أخضع للعناية المركزة، مشيرة إلى أن دعوات الشفاء انهالت عليه من كل حدب وصوب.
وانهالت دعوات الشفاء عبر موقع "تويتر" على الشيخ محمد خليل القارئ، بعد نشر العديد من المغردين والحسابات أنباء عن تعرضه لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة.
وقال أحد الحسابات: "يرقد حاليا في العناية المركزة فضيلة القارئ الشيخ: محمد خليل القارئ.. نسأل الله أن يَمُنّ عليه بتمام الصحة والعافية".
يرقد حاليا في العناية المركزة فضيلة القارئ الشيخ: محمد خليل القارئ.— شبكة مزامير آل داوُد (@Mazameer) January 14, 2023
نسأل الله أن يَمُنّ عليه بتمام الصحة والعافية
فيما قال حساب يعني بنشر أخبار المدينة المنورة: "الشيخ محمد خليل القارئ يرقد في العناية المركزة الشيخ أحد أعلام المملكة في القراءة والإقراء.. حسابنا يدعو الله أن يلبسه لباس الصحة والعافية وينزل عليه الشفاء من عنده شفاء لا يغادر سقما".
الشيخ #محمد_خليل_القارئ يرقد في العناية المركزة الشيخ أحد أعلام #المملكة في القراءة والإقراء— أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) January 14, 2023
حسابنا يدعو الله ان يلبسه لباس الصحة والعافية وينزل عليه الشفاء من عنده شفاءً لا يغادر سقما pic.twitter.com/J66Ldn0mMu
وقال حساب يحمل اسم د. سعد الحيص: "أسأل الله الشفاء العاجل للشيخ محمد خليل قارئ، أحد أجمل الأصوات التي قرأت القرآن".
أسأل الله الشفاء العاجل للشيخ محمد خليل قارئ، أحد أجمل الأصوات التي قرأت القرآن. #محمد_خليل_القارئ— د. سعد الحيص (@Alheas44) January 14, 2023
وقال حساب آخر: "اللهم اشف عبدك محمد خليل القارئ، وأنزل عليه شآبيب رحماتك وشفائك يا أكرم الأكرمين".
اللهم اشف عبدك #محمد_خليل_القارئ ، وأنزل عليه شآبيب رحماتك وشفائك يا أكرم الأكرمين— أبو بدر الغازي (@abubdr_alghazy) January 14, 2023
الشيخ أحد أعلام المملكة في القراءة والإقراء، يرقد في العناية المركزة ..
اللهم البسه لباس الصحة والعافية، وأنزل عليه شفاء من عندك، شفاءً لا يغادر سقماً له
لا تنسوه من صالح دعائكم ♥️
المصدر: موقع "تواصل" السعودي