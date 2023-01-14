مصر.. رئيس لجنة "الصحة البرلمانية" يوضح الموجة السابعة من كورونا

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، أشرف حاتم، إن مصر دخلت الموجة السابعة من كورونا، وأن الجديد فيها تزامنها مع موسم الإنفلونزا.

وفي تصريح عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية، أوضح حاتم أن الموجة السادسة من الفيروس انقضت منذ فترة، وكانت جميع إصاباتها بسيطة بمتحور "أوميكرون".

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وأضاف أن البلاد ومنذ نحو أسبوعين دخلت الموجة السابعة، إذ أن حالات الإصابة زادت عن المعدل الطبيعي.

وقال حاتم إن "الجديد في الموجة السابعة هذا العام هو أنه يوجد معها موسم الإنفلونزا، إذ توجد لدينا إصابات بالإنفلونزا H1N1، إضافة إلى الفيروس التنفسي المخلوي، وهو ما يسمى بالفيروسات الثلاثية".

وأشار حاتم إلى أن "الفيروسات التنفسية بشكل عام تكون على شكل موجات، إذ تزيد حالات الإصابة ثم تقل ثم تزيد، ولذلك تُسمى موجات".

المصدر: "صدى البلد"