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لبنان.. إطلاق سراح الناشط ويليم نون (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. إطلاق سراح الناشط ويليم نون (صورة + فيديو)
AFP
لبنان
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أطلقت السلطات الأمنية اللبنانية سراح الناشط ويليم نون، بعد موجة غضب عارمة أعقبت اعتقاله يوم الجمعة.

وويليام، هو شقيق جو نون، العنصر في فوج الإطفاء أحد ضحايا الانفجار الذي قضى خلال قيامه بواجبه في إخماد النيران التي اندلعت في المرفأ قبل الانفجار في 4 أغسطس 2020.

وفي كلمة مقتضبة بعد إطلاق سراحه، تداولتها وسائل إعلام محلية، قال وليام "نحن أبناء قضية 4 أغسطس وليس لدينا أمر شخصي ضد أي أحد".

وأضاف "نريد فقط الحقيقة والعدالة"، متعهدا بمواصلة النضال من أجل استكمال التحقيق.

وفي حديث لقناة "الجديد" المحلية، كشف وليام أنه وقع على تعهد لعدم التعرض بشتائم للقضاة وعدم رمي قصر العدل بالحجارة، مشيرا إلى أنه لا ينوي فعل ذلك وما جرى كان بعد استفزاز.

وشارك وليام الذي يُعرف بانتقاداته الحادة لكل ما يعرقل التحقيق وتصدّر كافة التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا.

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وفي اعتصام الثلاثاء أمام قصر العدل، طالب بإعادة إطلاق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ.

وظهر على شاشات التلفزة وهو يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب قصر العدل. 

وكان وليام الخميس في عداد الأهالي الذين نظموا اعتصاماً أمام قصر العدل، احتجاجاً على محاولة تعيين قاض رديف مكان القاضي طارق بيطار. 

وهدد في تصريحات خلال الاعتصام وعبر شاشات التلفزة إنهم قد يقدمون على "تكسير" أو "تفجير" قصر العدل في ما لو جرى ذلك.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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