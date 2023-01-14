مصر تختبر قوتها الناعمة في إفريقيا بطواف يستمر 3 أشهر

انطلقت من أمام أهرامات الجيزة في مصر "رحلة طواف إفريقيا" للدراجات الهوائية، التي ينظمها فريق up ward، وشركة البوابة للتنمية السياحية.

وتستغرق الرحلة ثلاثة أشهر، ويشارك فيها 50 دراجا من أعمار متفاوتة وجنسيات متعددة من بينها مصر وكندا والولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وإنجلترا.

وأوضحمدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذه الرحلة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لإلقاء الضوء على الأنماط السياحية المختلفة ومنها سياحة السفاري، كما أن انطلاق هذا الحدث من منطقة أهرامات الجيزة إلى باقي دول إفريقيا يؤكد علي ريادة مصر واحتضانها للقارة السمراء، وتأكيداً لقوة مصر الناعمة، إلى جانب إلقاء الضوء علي جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال الأحداث الرياضية المتنوعة وتقديم خدمات سياحية لكبار السن.

وأضافت أن هذا الحدث يعد دمجا بين عدد من المنتجات السياحية المتنوعة بالمقصد المصري مثل السياحة الرياضية، وسياحة السفاري والمخيمات، والسياحة الثقافية وسياحة الاستجمام، حيث تمر الرحلة بعدد من النقاط الأثرية الهامة مثل أهرامات الجيزة، والأقصر، وأسوان، وقنا، وأبوسمبل، وغيرها من المناطق السياحية بالسويس والعين السخنة والجونة.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT