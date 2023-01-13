سعيّد لسياح جزائريين: ربي يرحم بومدين ويطوّل في عمر سي عبد المجيد (فيديو)

زار الرئيس التونسي قيس سعيد المدينة العتيقة بتونس العاصمة وتحدث إلى عدد من تجار الصناعات التقليدية، واطلع منهم على الصعوبات والمشاكل التي تعترضهم.

كما التقى سعيد بعدد من السياح الجزائريين وترحم بالمناسبة على الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، حيث قال "ربي يرحم هواري بومدين وربي يطوّل في عمر سي عبد المجيد".

كما جمعه حديث بمواطنات جزائريات عن زعماء جبهة التحرير الوطني الذين كانوا يلتقون في "قهوة دينار" بالعاصمة لعقد اجتماعاتهم ويقوم النادل بإغلاق المقهى لهذا الغرض.

ونوه رئيس الدولة بالمناسبة بالعلاقات التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري قائلا: "أهل واحد لا شعب واحد.. وكلنا من عائلة وحدة".

المصدر: "موزاييك"