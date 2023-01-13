الدبيبة يشكر تونس بعد حل "معضلة أرقت مئات الليبيين"

وجه رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الشكر لتونس وسفارة بلاده فيها، على إزالة أسماء 1265 مواطنا ليبيّا من قوائم "تشابه الأسماء".

وفي تدوينة عبر صفحته في "فيسبوك" قال الدبيبة: "الشكر لإخوتنا في الحكومة التونسية، وللسفارة الليبية بتونس على إنجازهم أحد أهم ما اتفقنا عليه في زيارتنا الأخيرة، بإزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قوائم "تشابه الأسماء".

وأشار الدبيبة إلى أن ذلك تم "عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين" ووصف تلك المشكلة بأنها "معضلة طالما أرقت عددا من مواطنينا في السنوات السابقة".

وكان الدبيبة أعلن أنه تم الاتفاق على تسوية جميع ديون ليبيا أمام الشركات التونسية، في قطاعات الصحة والكهرباء والطيران.

وقال في تصريح إعلامي مشترك مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، خلال زيارته إلى تونس، في الخامس من الشهر الجاري، أن النقاشات أزاحت السحب التي يمكن أن تكون موجودة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توحيد الإجراءات الديوانية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في راس الجدير وإلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين.

المصدر: RT