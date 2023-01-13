تونس.. هدوء بعد كرّ وفرّ في حي الزهور بالقصرين (فيديو)

عاد الهدوء مساء يوم الجمعة لحي الزهور في مدينة القصرين وسط غرب تونس، بعد مواجهات بين سكان المنطقة وقوات الأمن.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أنه تم التنبيه على حوالي 15 طفلا وأوليائهم ممن تم ضبطهم في الأحداث التي عاش على وقعها حي الزهور.

وكانت إذاعة "موزاييك" قد أفادت بأن حي الزهور بمدينة القصرين يعيش على وقع كرّ وفرّ بعد أن قام عدد من متساكني المنطقة بإضرام النار في عجلات مطاطية ورشق الأمن بالحجارة.

وأضافت أن قوات الأمن قامت بتفريق المتجمهرين، دون تحديد أسباب عودة المناوشات في المنطقة.

المصدر: "موزاييك"