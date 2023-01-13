عشية الذكرى 12 للثورة.. قيس سعيد: ما نخاف كان من ربي (فيديو)

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة جولة فجائية في شارع الحبيب بورقيبة، وأسواق المدينة العتيقة في تونس العاصمة.

وقال سعيد في تصريح لوسائل الإعلام "أنا لا أخشى أحدا.. نمشي مع الشعب التونسي وما نخاف كان من ربي والخونة والعملاء ليس لهم مكانا في تونس".

وأكد سعيد أن ذكرى الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر ويس يوم 14 يناير، قائلا "إن عيد الثورة يوم 17 ديسمبر وليس غدا".

ومن المنتظر أن يتظاهر عدد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الوطنية التي دعت إلى النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة للثورة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية