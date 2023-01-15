مصر.. ارتفاع أسعار تذاكر الدخول لقلعة صلاح الدين يثير حفيظة المواطنين

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الباحث في علم المصريات، بسام الشماع، لتسليط الضوء على ما أثير من جدل حول ارتفاع أسعار تذاكر الدخول إلى قلعة صلاح الدين التاريخية في القاهرة.

وقال الشماع إن ارتفاع أسعار التذاكر أثر على العاملين أيضا في قطاع الآثار والإرشاد السياحي، ورجح الأسباب إلى احتمال اتخاذ وزارة الآثار القديمة هذا القرار بناء على ارتفاع العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري، مضيفا أنهم لم يرتأوا مشكلة في تلك الزيادة على السائح. وأردف عالم المصريات قائلا إن المشكلة الأساسية تكمن بأن تلك الزيادة في الأسعار قد لا تؤثر على أصحاب العملات القوية حسب تعبيره، ولكن لها تأثيرها السلبي على المواطن المصري.

كذلك تطرق إلى جمالية منطقة صلاح الدين، قائلا إن جمالها لا يكمن فقط بالحصن، وإنما المكان بأكمله عبارة عن منطقة شعبية جميلة، تجمع المتاحف والحدائق والشوارع الشعبية وتشكل للمصريين ملتقى لقضاء أجمل الأوقات.

وأعرب عن أمله "من وزارة الآثار معالجة مسألة ارتفاع الأسعار" مشيرا إلى تفاؤله بإمكانية حل المسألة، كما تطرق خلال حديثه إلى حملة تدعو إلى دخول المصريين آثارهم بالمجان كحق لهم، كما تفعل بعض البلدان الأخرى حسب قوله.

المصدر: RT