مصر.. هروب الأطباء لدول الخليج يفتح ملفا خطيرا

كشف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري طلعت عبد القوي، أن هجرة الأطباء من مصر إلى دول الخليج تمثل مشكلة حقيقية في البلاد.

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وأضاف خلال حديثه لقناة "صدى البلد" المصرية، مساء أمس الأربعاء، أنه لا بد من العمل على التصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك ضرورة منح الأطباء رواتب جيدة.

وأشار إلى أن هجرة الأطباء المصريين لم تعد تقتصر على التوجه للدول العربية والخليجية بل تصل إلى الدول الأوروبية، معقبا: "مصر أولى بالأطباء دول".

ولفت إلى أن الدولة تعاني من عجز في الأطباء والتمريض، ما يتطلب العمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عبد القوي، أن القطاع الصحي يعاني أيضا منذ فترة طويلة من أزمة في السياسة الدوائية، وأيضا في السياحة العلاجية، وهو ما يجب العمل على معالجته أيضا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد علق على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة من مصر، موضحا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.

وقال الرئيس المصري: "الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس".

وأضاف: "المدرس اللي بتتكلموا عليه.. أنا مش قادر أديله مرتب كويس، وبالتالي نتكلم على جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات وعشرات الألوف اللي اتخرجوا، لما نعمل الامتحانات بنظم حوكمة علشان أخلي الطالب متميز وقادر على العمل.. الطالب بيقول هتعلمونا بالأيباد؟ والإعلام يتناوله وحد آخر يتناوله علشان ميحصلش!.. هتفضل في دائرة المستوى كبيرة وهيفضل مستواك كده".

المصدر : الشروق + صدى البلد