القضاء العراقي يصدر حكما بالسجن 10 سنوات بحق مخبر سري

أصدرت محكمة جنايات الرصافة العراقية، حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدان قدم بلاغا سريا كاذبا أمام الجهات الأمنية بقيام مشتكيين بارتكابهما ضده جريمة إرهابية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة عشر سنوات وفقآ لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأضاف أن "المدان اعترف بقيامه بتقديم اخبار كاذب كمخبر سري أمام جهاز مكافحة الارهاب ضد المشتكيين بأنهم من العناصر الإرهابية ولهما علاقة بحادث قتل اشقائه، وتبين فيما بعد للمحكمة بأنها غير صحيحة وانها اخبار كاذب وبسوء نية خلافا لأحكام القانون".

المصدر: RT