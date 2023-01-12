الحوثيون ينفون علاقتهم بشحنة كلاشنيكوف اعترضها الأمريكيون في خليج عمان
نفت جماعة "أنصار الله" في اليمن علاقتها بشحنة أسلحة أعلنت البحرية الأمريكية اعتراضها في خليج عمان في وقت سابق هذا الأسبوع، متهمة واشنطن بمحاولة "التشويش على جهود السلام".
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، عبر "تويتر" إن "ترويج واشنطن لهكذا أكاذيب محاولة مكشوفة للتشويش على جهود السلام".
وأضاف العزي أنه "كان من المهم إدراك أن هذا النوع من الأسلحة تحديدا لا تحتاجه اليمن لأنه متوفر بملايين القطع الفائضة عن الحاجة".
ترويج واشنطن لهكذا أكاذيب وإشاعات محاولة مكشوفة للتشويش على جهودالسلام وهذا أمر ليس مستغربا طبعا ولا ملفتا— حسين العزي (@hussinalezzi5) January 11, 2023
الملفت هنا هو فقط تراجع الذكاءالأمريكي في حبك وإتقان الأكاذيب
لقد كان من المهم إدراك أن هذا النوع من الأسلحة تحديدا لاتحتاجه اليمن لأنه متوفر بملايين القطع الفائضة عن الحاجة pic.twitter.com/2JPcw5KlLE
وكانت البحرية الأمريكية أعلنت الثلاثاء أنها صادرت أكثر من ألفي بندقية هجومية من سفينة في خليج عمان، "يشتبه بأنها كانت متجهة من إيران إلى اليمن".
المصدر: RT