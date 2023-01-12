الحوثيون ينفون علاقتهم بشحنة كلاشنيكوف اعترضها الأمريكيون في خليج عمان

نفت جماعة "أنصار الله" في اليمن علاقتها بشحنة أسلحة أعلنت البحرية الأمريكية اعتراضها في خليج عمان في وقت سابق هذا الأسبوع، متهمة واشنطن بمحاولة "التشويش على جهود السلام".

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، عبر "تويتر" إن "ترويج واشنطن لهكذا أكاذيب محاولة مكشوفة للتشويش على جهود السلام".

وأضاف العزي أنه "كان من المهم إدراك أن هذا النوع من الأسلحة تحديدا لا تحتاجه اليمن لأنه متوفر بملايين القطع الفائضة عن الحاجة".

ترويج واشنطن لهكذا أكاذيب وإشاعات محاولة مكشوفة للتشويش على جهودالسلام وهذا أمر ليس مستغربا طبعا ولا ملفتا

الملفت هنا هو فقط تراجع الذكاءالأمريكي في حبك وإتقان الأكاذيب

لقد كان من المهم إدراك أن هذا النوع من الأسلحة تحديدا لاتحتاجه اليمن لأنه متوفر بملايين القطع الفائضة عن الحاجة pic.twitter.com/2JPcw5KlLE — حسين العزي (@hussinalezzi5) January 11, 2023

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وكانت البحرية الأمريكية أعلنت الثلاثاء أنها صادرت أكثر من ألفي بندقية هجومية من سفينة في خليج عمان، "يشتبه بأنها كانت متجهة من إيران إلى اليمن".

المصدر: RT