مقتل فلسطيني باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس فجر اليوم الخميس، حسب السلطات الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) توفي بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقتها عليه القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم قلنديا.

شاهد | تجمع عدد من جنود الاحتلال حول الشاب المصاب الذي أصيب خلال المواجهات في مخيم قلنديا ، قبل نقله إلى المشفى والإعلان عن استشهاده pic.twitter.com/uMI3RXnpTV — Sheemapress (@Sheemapress1) January 12, 2023

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصلان أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم، وأن القوات الإسرائيلية اعتقلات عددا من سكان المخيم خلال الاقتحام.

وتم الإعلان عن إضراب شامل اليوم الخميس في مخيم قلنديا حدادا على روح المغدور.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية