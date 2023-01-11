القوات العراقية تحذّر منتحلي الصفة العسكرية عبر التصريحات وارتداء الزي

أكدت القوات المسلحة العراقية في بيان، أن هيبة أي بلد من هيبة أجهزته الأمنية التي يختارها وفق معايير وأسس، وأن للزيّ العسكري الذي يرتديه أي تشكيل من قواتنا الأمنية البطلة "حُرمة".

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، إلى أنه في الآونة الأخيرة تم رصد مجموعة من المدوّنين في مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بنشر مقاطع فيديو لأشخاص لا يمتون بصلة للقوات الأمنية ومؤسساتنا العسكرية، مرتدين الزي العسكري بحجة تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيدي الجيش والشرطة ومناسبات وطنية أخرى.

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ولفت إلى أن هذه الطريقة للتهنئة مرفوضة، لكونها تعد انتحالا للصفة، كما أنها لم تحصل على أية موافقات رسمية لارتداء الزي العسكري، الأمر الذي يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.

كما حذّر يحيى رسول من ممارسة هذا الفعل غير القانوني، مبينا أن القوات المسلحة العراقية إذ ترحب في الوقت نفسه بجميع الجهود الوطنية الداعمة للقوات المسلحة العراقية التي عبّرت عن حبها للقوات الأمنية في المناسبات الوطنية بطرق ثقافية وحضارية وبأسلوب مهني من خلال الفعاليات والمنشورات الهادفة.

ومحذرا أيضا من قيام البعض بإطلاق التهديد والوعيد للآخرين باسم قيادات وضابط وشخصيات تعمل في المؤسسة الأمنية، من خلال الظهور في مقاطع فيديو تدعي فيها بعض المتصابيات على "الفن" أو "الإعلام" أن لديهن معرفة أو علاقات في وزارة أمنية أو غيرها من مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية .

واختتم البيان" "ستعمل الجهات المختصة على محاسبة كل من سيخضع أو يستجيب لهن بأقصى العقوبات، وكل من يحاول الإساءة إلى سمعة المؤسسة العسكرية العراقية العريقة التي قدّمت التضحيات في سبيل رفعة العراق وشعبه الأبي".

المصدر: القوات المسلحة العراقية