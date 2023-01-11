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15 رفاتا لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية (صور)

أخبار العالم العربي

15 رفاتا لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية (صور)
15 رفاتاً لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية
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تتابع قيادة القوات المسلحة الأردنية منذ يوم الثلاثاء خبر العثور على 15 رفاتا يعتقد أنها لجنود أردنيين استشهدوا في بيت حنينا التحتا شمالي القدس في معارك للجيش العربي في حزيران 1967.

وصرح بذلك مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن القوات المسلحة تقوم بهذه المتابعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

15 رفاتا لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية (صور)
15 رفاتاً لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية

15 رفاتا لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية (صور)
15 رفاتاً لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية

15 رفاتا لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية (صور)
15 رفاتاً لجنود أردنيين في مدينة القدس بانتظار المزيد من الفحوصات المخبرية

وأكد المصدر أنه تم اليوم 11 ديسمبر 2023، إرسال فريق عسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الرفات، إلا أنه من المبكر الحكم على هويتها لأسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفحوصات المخبرية.

وتابع المصدر أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبيّن هوية تلك الرفات.

المصدر: هلا أخبار

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