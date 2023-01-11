الصفدي ولافرنتيف يبحثان الوضع في سوريا وطرح الأردن إطلاق جهد عربي لحل الأزمة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، للمبعوث الخاص للرئيس الروسي لتسوية الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف، أولوية تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهريب المخدرات.

وجاءت تصريحات الوزير الصفدي خلال لقائه لافرينتيف اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان، أطلعه خلاله على التقدم في تنفيذ الطرح الأردني إطلاق جهد عربي قيادي في جهود حل الأزمة. حيث وضع الصفدي المبعوث الروسي، والوفد المرافق له، في صورة الطرح الأردني لبلورة دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة من خلال الانخراط المباشر مع سوريا والتقدم الذي أنجز نحو إطلاق هذا الدور.

ونقلت وكالة أنباء "بترا"، عن الصفدي قوله "إن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب ووجود المليشيات خطر يواجهه الأردن، الذي يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهته ويسعى للتعاون مع روسيا لإنهائه."

كما شدّد الصفدي على أهمية الدور الروسي باعتباره عامل استقرار في الجنوب السوري، وعلى أهمية الدور الروسي كضامن للاستقرار في اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي تم التوصل إليها في العام 2018.

ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحقق طموحات شعبها ويخلص سوريا من الإرهاب ويحفظ وحدتها وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، موضحا أن هذا يهيء الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين وفق القرار الأممي 2254 وهو أولوية بالنسبة للأردن.

وتأتي زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية على رأس وفد مشترك رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين الروس المعنيين بالشأن السوري من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين متابعة لزيارة وزير الخارجية الروسي إلى عمّان في شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: RT - بترا