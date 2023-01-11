الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مبادرتين لدعم الفئات اللبنانية الضعيفة

أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات الضعيفة في لبنان ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وأشار في مذكرة إلى أن الأموال المتاحة للبنان ستوفر مساعدة فورية لـ7245 أسرة لبنانية فقيرة (41،287 فردا) مسجلة في البرنامج الوطني لاستهداف الفقر، وهو شبكة أمان اجتماعي تنفذها السلطات اللبنانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وحسب المذكرة، يسعى الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط حتى الطويل إلى المساعدة في تعزيز النظم الزراعية والغذائية اللبنانية وزيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين بدعم زراعة أقل تطلبا وأكثر ملاءمة للمناخ. وسيساعد ذلك لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي والابتعاد عن الاعتماد على واردات المحاصيل والحبوب.

وأفادت المذكرة بأن هذه المبادرات تأتي ردا على التأثير السلبي للحرب الروسية ضد أوكرانيا على الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: "آكي"