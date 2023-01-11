تفاعل كبير مع فوز بن سلمان بالمركز الأول في استطلاع RT للقائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022

شهد إعلان فوز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022" في استطلاع رأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحصل ولي العهد السعودي على (7 ملايين و399 ألفا و451 صوتا)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونا و877 ألفا و546 صوتا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.

واحتفى نشطاء على "تويتر" بالنتيجة، معربين عن سعادتهم بحصول بن سلمان على هذا المركز المستحق، نظرا للدور المهم الذي لعبه خلال السنوات الأخيرة في السعودية خاصة، وعلى الصعيد العربي إجمالا.

فوز #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان يفوز بلقب القائدالعربي الأكثر تأثيراً عام 2022.للعتم الثاني على التوالي وفق استطلاع أجرته وكالةأعلام روسيااليوم @RT99647316

حيث حصل على 7ملايين و400000 الف مشارك

هنيئا ل #الشعب_السعودي بذلك الفوز المشرف للأنجازات العظيمةالتي جاهد لأجلها pic.twitter.com/MFbYr8GOwn — H_Alhmoodi4 (@alhmoodi4) January 10, 2023

#محمد_بن_سلمان_الأكثر_تأثيرا



للعام الثاني على التوالي

الأمير #محمد_بن_سلمان

يفوز بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية حيث حصل سموه على 7 ملايين و399 ألف و451 صوت من أصل 11 مليون ..



كمية الفخر والسعادة 🇸🇦 pic.twitter.com/FE1L7OnMIe — رعـــــــد RAAD (@RAAD_KSA) January 10, 2023

#ولي_العهد حقق الأمير محمد بن سلمان لقب «القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022» وفق استطلاع للرأي أجرته قناة روسيا اليوم (RT) الناطقة بالعربية.. زعيم كبير وقائد متميز يحق لنا الفخر به وفقه الله ونفع به البلاد والعباد 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/gEi6GKW3nZ — زيد بن فالح الربع (@zaidalroba) January 10, 2023

ليس غريبا ولا مفاجئا لنا

أن يكون سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان القائد العربي الأكثر تأثيراً حسب استطلاع قناة #روسيا_اليوم

فقد فاز باللقب فيما سبق وسيبقى كذلك ، بإذن الله تعالى.



جهود سموه وحضوره الداخلي والدولي لا تحتاج إثبات، حفظه الله ووفقه إلى كل خير. #ولي_العهدpic.twitter.com/3C8yuvcQi1 — د. سعيد صالح قشاش الغامدي Saeed Alghamdy🇸🇦 (@DrSAlghamdy) January 10, 2023

حفظ الله ابو سلمان ووفقه وأيده بتأييده وسدد على طريق الخير خطاه ونصر به دينه ووطنه وأمته.

لقب "القائد العربي الأكثر تأثيراً للعام ٢٠٢٢ " يزهو ويتشرف باسم الأمير محمد بن سلمان في التصويت التاريخي الذي أجرته قناة روسيا اليوم . https://t.co/ODrC27wBiR — سعود بن عبدالعزيز السويلم MBS (@sswailem1) January 10, 2023

عندما نتحدث عن تأثير القادة

(نتحدث عن الأمير محمد بن سلمان)

للعام الثاني على التوالي..سيدي وسيد الشباب

الأمير #محمد_بن_سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرا..جراء استطلاع أجرته قناة روسيا اليوم..وأكدت القناة أن النتيجة حطمت الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي تجريها سنويا.. pic.twitter.com/ZiESYjRIA8 — Mais alharbi ميس الحربي🇸🇦 (@AlharbiMais) January 10, 2023

في رقم قياسي وللمرة الثانية على التوالي..



ولي العهد "القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022" بـ 7.5 مليون صوت في استطلاع قناة روسيا اليوم 🇸🇦♥️ pic.twitter.com/3RivCWAMfx — أخبار محمد بن سلمان (@KING_MBS_) January 10, 2023

للمرة الثانية على التوالي #محمد_بن_سلمان القائد العربي الأقوى تأثيراً في 2022.. وفق استطلاع قناة #روسيا اليوم بـ 7.5 مليون صوت من إجمالي 12 مليون وبرقم قياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي تجريها القناة نهاية كل عام#السعودية#العربيةpic.twitter.com/l2ckVfZLNO — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2023

ولي العهد وللمره الثانيه على التوالي ، القائد العربي الأكثر تأثيراً لعام 2022، باستطلاع قناة روسيا اليوم🇸🇦theCrown Prince, and for the second time in a row, the most influential Arab leader for the year 2022, according to a survey by Russia Channel🇸🇦#محمد_بن_سلمان_الاكثر_تأثيرpic.twitter.com/CDvcxtB0I3 — خالد المرعيد 🇸🇦 (@khaledalmraeed) January 10, 2023

المصدر: RT