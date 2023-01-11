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تفاعل كبير مع فوز بن سلمان بالمركز الأول في استطلاع RT للقائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022

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تفاعل كبير مع فوز بن سلمان بالمركز الأول في استطلاع RT للقائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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شهد إعلان فوز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022" في استطلاع رأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحصل ولي العهد السعودي على (7 ملايين و399 ألفا و451 صوتا)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونا و877 ألفا و546 صوتا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.

واحتفى نشطاء على "تويتر" بالنتيجة، معربين عن سعادتهم بحصول بن سلمان على هذا المركز المستحق، نظرا للدور المهم الذي لعبه خلال السنوات الأخيرة في السعودية خاصة، وعلى الصعيد العربي إجمالا.

المصدر: RT

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