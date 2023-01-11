الجزائر.. مقتل قاصر برصاص شرطي.. والأمن الوطني يفتح تحقيقا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية عن فتح تحقيق في حادث مقتل طفل برصاص شرطي في براقي بالجزائر العاصمة.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة، يوم الثلاثاء، إنه "على إثر تنفيذ عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة براقي بأمن ولاية الجزائر، لإذن نيابي بتفتيش أحد المساكن، اليوم 10 يناير 2023، والذي أسفر عن توقيف شخصين وحجز ما يزيد عن 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات، فوجئ عناصر التشكيل الأمني بمحاولة بعض شباب الحي عرقلة سير العملية".

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وأضاف البيان أن ذلك "دفع أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق عيار تحذيري، أصاب القاصر المسمى (ع.إ)، الذي نقل على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، حيث وافته المنية منتصف نهار اليوم".

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى "توقيف الشرطي تحت النظر بأحد مقرات الشرطة وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية، مع فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش".

وتقدمت المديرية العامة للأمن الوطني "بتعازيها الخالصة لعائلة الضحية، على أن يتم إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والاجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، حسب البيان".

المصدر: "النهار" الجزائرية