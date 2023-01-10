فضيحة كبرى في مصر.. سرقة أموال التبرعات داخل مؤسسة تابعة للحكومة

فضيحة مدوية فجرها حاتم زهران، أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المتخصصة في إنقاذ المشردين في مصر التابعة لوزارة التضامن حول سرقة أموال تبرعات المؤسسة، وفقا لموقع "مصر تايمز".

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وكتب حاتم زهران عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "بعد صمت طويل، لأول مره هتكلم و اعتقد ممكن تكون آخر مرة، فسامحوني على الإطاله عشان دي شهادة امام ربنا سبحانه وتعالى".

وأضاف "زهران": "اللي هقوله انا واثق انه هيكون صادم لناس كثير و لكن هيكون فيه اجابات على اسئلة أكثر، وفي نفس الوقت هيفضح فساد كبير".

وأكمل: "بداية أنا أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ انسان لكل الناس اللي ممكن تكون متعرفنيش شخصيا وكلامي اللي هقوله هو شهادتي اللي هتحاسب عليها امام ربنا سبحانه وتعالي و امام اي جهه تحب تحقق وتنقذ ما يمكن انقاذه".

وتابع: "انا بدأت العمل الخيري بكل النواية الصافية من اكثر عشره سنوات وكنت اعمل بكل طاقتي وارفض الظهور الاعلامي لان دة باب خير بيني وبين ربنا ... و طبعا ده لازم يكون بدون رياء، عشان كده ممكن ناس كثير تكون متعرفنيش".

وأفاد: "اغلب الناس القريبة مني تعرف اني عضو مؤسس لمؤسسة معانا لانقاذ انسان اللي مرت بازمات كتير والحمد لله وبفضله استطعت ان امر من هذه المواقف الصعبة لتأكدي من عدم وجود اي اخطاء في داخل النظام الاداري الخاص بالمؤسسة الذي صنعته وكونتة وتحت ادارتي في داخل المؤسسة من اول يوم".

وأكد "زهران": "الحكاية بدأت مع تكريم المؤسسة من دولة الامارات العربية بجائزة مالية ضخمة لم يدخل منها ولا جنية واحد للمؤسسة و اللي كان بالنسبة ليا صدمه كبيره .. لان طبيعي ان الجائزة تحصل عليها عشان تطور مشروعك الخيري مش تحطها في جيبك ... بس مش مشكله ده اللي حصل وقتها لان الجائزه خرجت بإسم رئيس مجلس الإدارة".

وأوضح: "في بداية عام 2022 بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين لان بعض المتبرعين بيبعتوا الايصالات للكول سنتر ومن هنا جاءت بنت بإيصال حاولت ادخله علي السيستم لم يدخل وتم الكشف على رقم الايصال وجدته مسجل منذ فترة باسم متبرع اخر و ده معناه ان في ارقام مكرره !!".

واستطرد: "دي كانت اول صدمه، ومن هنا عرفت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة بيجمعوا بيها التبرعات بدون علمي كأمين صندوق و مسؤل عن التبرعات بالمؤسسة، قمت بالبحث عن قيمة هذه الايصالات و التبرعات و تأكدت انها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الاشكال، مع العلم انني انا المسؤل الوحيد عن الماليات و بالتالي لو دخلت حسابات الجمعية كان هيكون من خلال ادارتي و بعلمي".

وتابع: "والغريب ان هذه الدفاتر تم طباعتها بنفس الرقم المسلسل الخاص بالمؤسسة ونفس شكل الايصال تقريبا مع إخلاف بسيط لن يلاحظه سوي المسؤلين داخل المؤسسة.. قررت ابحث اكثر و قررت أدخل علي رسائل صفحة معانا لإنقاذ إنسان اللي كان ليا صلاحيات دخول عليها وقتها و كانت الصدمه!، وجدت صور لإيصالات إيداعات بنكية من داخل و خارج مصر تم تحويلها علي حسابات شخصية لبعض الموظفين بالمؤسسة و ده لان الموظفين كانوا بيقولوا للناس ان حسابات المؤسسة البنكيه موقوفه فبيبعتوا رقم حساباتهم الشخصية و بالتالي بيتم عليها التحويل ... و طبعا كل هذه التحويلات كان بيتم إرسال إيصالات مزورة بها، وبالتالي المؤسسة لم يصل لها من هذه التبرعات مليم واحد".

وأكد قائلا: "طبعا معايا مستندات بكل ده وبأسماء الموظفين وصور ايصالات التحويلات و قيمتها و تاريخها ولما بحثت اكثر اكتشفت انه كان بيتم إرسال بعض المناديب لاستلام بعض المبالغ المالية الكبيره من المتبرعين وللاسف لم يتم ايداعها في حساب المؤسسة في البنك، لاني اكتشفت ان المبالغ دي كلها تم تحصيلها بإيصالات من دفاتر مزوره لا المؤسسة و لا وزارة التضامن تعرف عنها حاجه !!".

وتابع: "و طبعا لما بدأت شكوكي وأسئلتي تكتر قرر رئيس مجلس ادارة المؤسسة عمل مكتبين كول سنتر واحد تحت اشرافي (المدير المالي للمؤسسة) والتاني تحت اشراف (رئيس مجلس الإدارة) وكان دايما يبلغهم ان محدش يبلغني بأي شئ ويقولهم لهم بالنص (دي أسرار عسكرية) وكان في حرص غريب بإبعادي و عدم معرفتي باي شئ".

وأكمل: "ده طبعا غير تبرعات فودافون كاش اللي اكتشفتها بالصدفه بأسماء موظفين في المؤسسة و بيتم نشر هذه الارقام علي صفحه المؤسسة و إرسالها في رسائل للمتبرعين وللأسف اغلب هذه المبالغ لم تدخل حساب المؤسسة و لا نعلم عنها شئ ده غير تحويلات علي ويسترن يونيون بأسماء و ارقام بطاقات شخصية لموظفين مقربين من رئيس مجلس الإدارة برضو محدش يعرف مصير هذه الفلوس ايه !".

وأوضح "زهران" قائلاً "طبعا واجهت الإدارة و رئيس مجلس الإدارة بكل اللي اكتشفته وكنا فعليا كل يوم في مشاكل علما بانني كنت لوحدي بحارب وبحاول اصلاح الفاسد و تطهير المؤسسة ولكن بدون جدوى وسط تكتل داخل الإدارة لان الفساد كان خلاص طال ناس كثير وبعد ذلك فوجئت بتحويل كل متبرعين مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان الي مؤسسة (إنقاذ حياة) لأنني لست عضوا بها و ده أكد شكوكي.. و خلاني خلاص علي يقين ان أموال المشردين الغلابه بتروح في جيوب لصوص مش قادر احصرهم و لا عارف عددهم".

وأضاف "زهران"، أن النهاية كانت بعد آخر مواجهه بيني و بين الإدارة و رئيس مجلس الإدارة بالمستندات اللي معايا فوجئت بعدها فورا بتكسير مكتب الهرم (اللي فيه المستندات) وتم سرقة كل أوراق المؤسسة من مكتب الهرم وتكسير المكتب وعندي فيديوهات بالوقعة والموظفين اللي قاموا بالتكسير ده غير حذفي من الصفحه الخاصة بالمؤسسة عشان مقدرش اشوف كوارث اكثر ومقدرش اجمع معلومات أكثر عن حجم الفساد".

وأوضح "زهران" أنه حرر محضرا بالواقعة وللعلم المكتب به دفاتر حتى نصف مايو 2022، طبعا مصير هذه الدفاتر و المستندات ايه حاليا.. معرفش!.

واختتم قائلاً: "في النهايه انا معايا كل المستندات والحسابات البنكية اللي كانت السرقه بتتم من خلالها وعندي صور بعض الايداعات اللي تمت علي حسابات الموظفين اللي جمعوا التبرعات وسرقتها وطبعا السرقة أكبر بكثير من الايصالات اللي معايا لان ده الجزء اللي قدرت اوصل له طيب انا بكتب الكلام ده دلوقت ليه ؟ عشان انا عملت بلاغات و استغاثات في كل مكان للاسف بدون اي إجابات، أرسلت المستندات لوزارة التضامن الإجتماعي و للاسف محدش عمل حاجه".

وزارة التضامن تتدخل في الأزمة

ودخلت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر على خط الأزمة، حيث قالت في بيان أنه في ضوء ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، أعلن أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي أن الوزارة على علم بما تم نشره منذ فترة وجيزة، وقد سبق تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة ولتقصي الوضع المالي لها ولأعضاء مجلس الأمناء خاصة أن ما تم الإبلاغ عنه يمس حسابات شخصية لبعض الأفراد مما يقع خارج نطاق سلطات واختصاصات الوزارة.

وجار إعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة سيعرض على وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما ستسفر عنه نتائج الفحص.

رئيس المؤسسة يرد

وقال محمود وحيد، رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إن المؤسسة عادة ما تتعرض لحملة هجوم وتشهير قبل قدوم شهر رمضان الكريم من كل عام، وذلك للتشهير بها ولضرب التبرعات وإسقاطها، وذلك تعقيبًا على اتهامات حاتم زهران أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، لوحيد بالاستيلاء على أموال تبرعات المؤسسة.

وأردف وحيد، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم أني أشهدك إنني عشت في زمان اختلط فيه الحق بالباطل، فلم يصبح الحق ظاهرا ولا الباطل واضحا.. لأول مرة هخرج عن صمتي وهتكلم.. أنا مع كل هجوم علينا مش بشغل نفسي بالرد على الميديا، وبقول خليني مركز في إنقاذ الحالات والهدف اللي بسعى ليل نهار من أجله.. لكن للأسف الوضع بقى صعب جدًا لما صديق عمرى وأخويا اللي أكلنا سوا عيش وملح يخون الصداقة لأغراض شخصية، ويحاول هو ومجموعة من أعداء النجاح وكارهين الخير بيسعوا من سنوات لهدم الكيان.. والكارثة إن صديقي المحترم عارف كويس الناس اللي هو انضم لهم الآن؛ حلم حياتهم هدم كيان «معانا» من سنوات، لكن للأسف الطمع والجشع بيعمي القلوب!.. طيب إيه السبب لكل الحقد والكره ده؟، البداية لما أخد مني مبلغ مالي عشان يشتري سيارة جديدة، والطبيعي لضمان حقي أخدت عليه شيكات، وكان في البداية السداد منتظم لفترة، وبعدها بدأ يرفض السداد كل شهر بحجة مختلفة، والتمس له الأعذار، ومن جهة أخرى زوجته بتعمل معنا في الدار وبدأت في الفترة الأخيرة تمتنع عن نزول العمل وتأخذ مرتبها كامل، وهنا بدأت الخلافات وبدأت أطلب حقي منه، وطلبت منه نزول زوجته للعمل كأي موظف يعمل ساعات العمل اليومية ويستحق مرتبه.

وأوضح: ده استمر شهور لحد ما حصل هجوم منه على الدار وتعدى على النزلاء، وتم عمل محضر بالواقعة (مرفق صورة الحكم)، ومن هنا قررت أنهي المهزلة دي بالكامل إما الالتزام بالعمل أنت وزوجتك وسداد الديون أو هبلغ النيابة بالشيكات وده اللي تم بالفعل، وأخدت عليه حكم آخر بالسجن غيابي، بعد معرفته بما تم عمل بلاغات كيدية بكل الأوراق المزيفة اللي معاه في وزارة التضامن الاجتماعي والأموال العامة والأمن الوطني، shoppingmode وكمان محضر في الرقابة الإدارية، وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لمدة 3 أشهر داخل الدار، وفحص كل الملفات الخاصة بالمؤسسة وكل الإيصالات وحتى حساباتي الشخصية، والنتيجة كانت لصالحنا من كل الجهات، ولم تجد زوجته طريقًا للباطل آخر سوى تشويه سمعة المؤسسة، فظلت تُرسل رسائل على الواتساب للمتبرعين؛ تشكك فيه في ذمة المؤسسة، فتم عمل محضر آخر بهذه الواقعة، وبعد كل ما استقر داخلنا من يقين على حقد وبلطجة المُدعي؛ تم فصل حاتم زهران من أمانة الصندوق لعدم أمانته، وتم فصل زوجته.

بلاغ عاجل للنائب العام

وتقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام والمحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، يطالب بإدراج اسم رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الأمناء على قوائم منع السفر وترقب الوصول والتحقيق في الواقعة وإحاله من تثبت ادانتة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

واختصم البلاغ كلا من حاتم زهران آمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، وجميع أعضاء مجلس أمناء صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ انسان.

المصدر: مصر تايمز