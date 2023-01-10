نائبة عراقية تكشف عن رقم كبير لأعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة الممنوحة خلال أربع سنوات

كشفت النائبة في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، عن رقم كبير لأعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي منحتها الحكومة خلال أربع سنوات.

وكتبت على حسابها في تويتر: "وزارة الخارجية ترد رسميا على كتابنا بخصوص الجوازات. مجموع الدبلوماسيين في جميع دول كوكب الأرض لا يبلغ (18881)".

وأضافت أن "هذا الرقم هو عدد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الممنوحة من قبل وزارة الخارجية منذ عام 2019".

وزارة الخارجية ترد رسمياً على كتابنا بخصوص الجوازات.

مجموع الدبلوماسيين في جميع دول كوكب الأرض لا يبلغ (١٨,٨٨١)، وهذا هو عدد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الممنوحة من قبل وزارة الخارجية خلال أربع سنوات منذ العام ۲۰۱۹. — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) January 10, 2023

وشهدت الفترة الأخيرة في العراق لغطا بشأن أعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي منحتها الحكومة، بعد أن ظهرت شخصيات غير دبلوماسية وليست حكومية تحمل هذه الجوازات.

وفجرت قضية الجوازات مجموعة من "الفاشينستات" اللاتي نشرن في أوقات سابقة صورا لجوازات سفرهن الدبلوماسية.

المصدر: RT