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نائبة عراقية تكشف عن رقم كبير لأعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة الممنوحة خلال أربع سنوات

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نائبة عراقية تكشف عن رقم كبير لأعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة الممنوحة خلال أربع سنوات
أرشيف
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كشفت النائبة في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، عن رقم كبير لأعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي منحتها الحكومة خلال أربع سنوات.

وكتبت على حسابها في تويتر: "وزارة الخارجية ترد رسميا على كتابنا بخصوص الجوازات. مجموع الدبلوماسيين في جميع دول كوكب الأرض لا يبلغ (18881)".

وأضافت أن "هذا الرقم هو عدد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الممنوحة من قبل وزارة الخارجية منذ عام 2019".

وشهدت الفترة الأخيرة في العراق لغطا بشأن أعداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي منحتها الحكومة، بعد أن ظهرت شخصيات غير دبلوماسية وليست حكومية تحمل هذه الجوازات.

وفجرت قضية الجوازات مجموعة من "الفاشينستات" اللاتي نشرن في أوقات سابقة صورا لجوازات سفرهن الدبلوماسية.

المصدر: RT

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