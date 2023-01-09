السعودية..القبض على امرأة ظهرت بمحتوى مرئي "مخل" و 3 رجال بينهم أجنبي

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، القبض على 4 أشخاص لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة، بينهم امرأة ظهرت بمحتوى مرئي مخلّ بالآداب العامة.

وفي بيان له، قال الأمن العام السعودي: "قبضت شرطة منطقة الرياض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ومقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين آخرين".

وأشار البيان إلى أنه تم القبض عليهم لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث قاموا بتوثيق ونشر المحتوى المرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان الأمني أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة. pic.twitter.com/NRLdfEYslC — الأمن العام (@security_gov) January 9, 2023

المصدر: RT