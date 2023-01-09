 
مباشر

السعودية..القبض على امرأة ظهرت بمحتوى مرئي "مخل" و 3 رجال بينهم أجنبي

أخبار العالم العربي

السعودية..القبض على امرأة ظهرت بمحتوى مرئي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uixv

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، القبض على 4 أشخاص لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة، بينهم امرأة ظهرت بمحتوى مرئي مخلّ بالآداب العامة.

وفي بيان له، قال الأمن العام السعودي: "قبضت شرطة منطقة الرياض على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ومقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين آخرين".

وأشار البيان إلى أنه تم القبض عليهم لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث قاموا بتوثيق ونشر المحتوى المرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان الأمني أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا