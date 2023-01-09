شاهد.. أول فيديو لإنقاذ سفينة عالقة في قناة السويس بمصر

نشرت الهيئة العامة لقناة السويس في مصر، فيديو للحظة تعويم سفينة "غلوري" التي علقت صباح اليوم الاثنين في القناة.

وأعلنت هيئة قناة السويس في مصر، نجاح تعويم السفينة "غلوري" التي جنحت في القناة صباح اليوم، بسبب عطل مفاجئ.

وأشارت القناة إلى أنه جار سحب السفينة لمنطقة البحيرات، لتصليح العطل الذي ظهر فيها.

وكان رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY.

المصدر: RT