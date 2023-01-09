بلدية الفحيص في الأردن تزيل مجسما للسيد المسيح من أحد الشوارع العامة.. (صورة)

أزالت بلدية الفحيص، في الأردن، مجسما للسيد المسيح من أحد تقاطعات المدينة، اليوم الاثنين.

وأفادت بلدية الفحيص، بأنها أزالت التمثال، بناء على رغبة المطالبين بنقله من الشارع العام إلى مكان ديني يرتبط بالديانة المسيحية.

ولقي نصب تمثال السيد المسيح في الشارع العام، أمام مقر نادي شباب الفحيص، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

ويقطن بلدة الفحيص الريفية، التابعة لمحافظة البلقاء في الأردن 20 ألف نسمة معظمهم مسيحيون.

المصدر: وكالات