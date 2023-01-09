"أرتانيا" ترسو في الكويت.. وصول أول سفينة سياحية إلى البلاد منذ 2012

استقبل ميناء الشيوخ اليوم الاثنين أول سفينة سياحية تصل إلى الكويت منذ عام 2012، حيث تقل سفينة (أرتانيا MS ARTANIA) نحو ألف سائح من الجنسيات الأوروبية.

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وأوضحت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان صحفي أن «"وصول السفينة الى الكويت يأتي ضمن برنامجها السياحي بزيارة عدد من الموانئ العالمية والعربية والخليجية".

وأضافت أن استقبالها للسفينة يعد "رافدا من روافد تنشيط السياحة البحرية في البلاد، وتنفيذا للرؤية التي تعمل على تنفيذها المؤسسة ضمن حزمة من المشاريع المدرجة تحت خطة التنمية (كويت جديدة 2035)، والمتمثلة في مشروع توسعة ميناء الشيوخ وإعادة تأهيل الأرصفة إضافة الى مشروع إنشاء مبنى محطة ركاب السفن السياحية".

وتعد السفينة السياحية "أرتانيا" الأكبر ضمن أسطول الشركة الألمانية (Phoenix Reisen) إذ يبلغ طولها 231 مترا وعرضها 29 مترا وارتفاعها 9 طوابق.

المصدر: صحيفة الراي





