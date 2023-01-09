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الأمير محمد بن سلمان يستقبل مسؤولا أجنبيا رفيعا في خيمة شتوية (صور)

أخبار العالم العربي

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مسؤولا أجنبيا رفيعا في خيمة شتوية (صور)
الأمير محمد بن سلمان
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استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، في المخيم الشتوي بالعلا، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، مدير مكتب قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، والسفير الباكستاني لدى المملكة أمير كهرمان، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها ولي العهد السعودي مسؤولا كبيرا في المخيم الشتوي، فقد ضجت وسائل الإعلام في وقت سابق بصوره صحبة رئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبي، حيث جلسا في "بيت الشعر" واطلع آبي على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وفي وقت سابق، أعلنت مجلة "كوندي ناست ترافيلر" البريطانية المتخصصة في مجال السفر والسياحة، مدينة العلا السياحية السعودية ضمن عجائب الدنيا السبع في عام 2023.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مسؤولا أجنبيا رفيعا في خيمة شتوية (صور)بن سلمان وآبي
الأمير محمد بن سلمان يستقبل مسؤولا أجنبيا رفيعا في خيمة شتوية (صور)بن سلمان وآبي

المصدر:  واس

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