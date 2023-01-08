مجلة أمريكية تصنف مدينة سعودية ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023

أفادت صحيفة "الرياض" السعودية بأن مجلة "كوندي ناست" الأمريكية المتخصصة في مجال السفر والسياحة صنفت مدينة العلا في المملكة، ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023.

وبحسب "الرياض"، فقد أشارت المجلة إلى أنه حتى وقت قريب لم تكن تعرف العلا، لكنها أصبحت ذات شهرة عالمية نظرا لما تختزنه من تاريخ وآثار لم يكشف النقاب عن معظمها حتى اليوم، حيث تضم العلا معالم تاريخية إنسانية يظهر من بينها موقع الحجر الذي سجل بوصفه أول موقع تراث عالمي ضمن لائحة منظمة "اليونسكو" في المملكة.

وسلطت المجلة الضوء على البلدة القديمة التي تم تصنيفها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022، بالإضافة إلى قاعة مرايا، وفق "الرياض".

جدير بالذكر أن مدينة العلا شهدت في فبراير 2019 حدثا تاريخيا بإطلاق سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية العلا التي تهدف إلى تطويرها بطريقة مسؤولة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين.

المصدر: "الرياض"