"ويكيبيديا" تكشف حقيقة "اختراق" السلطات السعودية لفريقها

نفت مؤسسة "ويكيدميا" التي تدير موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، تقارير حقوقية زعمت أنها وجدت أدلة على "اختراق" الحكومة السعودية لفريق عملها في الشرق الأوسط.

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وذكرت منظمة "الديموقراطية الآن للعالم العربي" (داون) ومقرها في واشنطن، ومنظمة "سمكس" ومقرها في بيروت، في بيان مشترك أمس الخميس، أمر "الاختراق السعودي" للموسوعة.

وقالت المنظمتان إن تحقيقا أجرته مؤسسة "ويكيميديا" خلص إلى أن "الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيبيديا في المنطقة"، وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل "وكلاء" لها.

وأشارت "داون"، التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ومنظمة "سمكس" المدافعة عن الحقوق الرقمية في العالم العربي، إلى أنهما تلقتا هذه المعلومات من "مبلّغين عن المخالفات ومصادر موثوقة" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت مؤسسة "ويكيميديا" ومقرها الولايات المتحدة، في بيان في وقت متأخر من مساء الخميس، إن "هناك أخطاء جوهرية في البيان الوارد من داون/سمكس".

وأكدت على أنه: "لم يخلص تحقيقنا إلى أن الحكومة السعودية اخترقت ويكيبيديا وأثرت على المستخدمين".

ومع ذلك، قالت إن بعض المحررين المتطوعين "الذين ربما كانوا سعوديين" كانوا من بين المشرفين الذين حظرتهم.

وأعلنت "ويكيميديا" الشهر الماضي في بيان عن حظر عالمي لـ16 مستخدما "كانوا يشاركون في عملية تحرير تحمل تضاربا في المصالح في مشاريع ويكيبيديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوضحت أنها اتخذت قرار الحجب "نظرا لخطورة الموقف وللحفاظ على سلامة المستخدمين والمشروعات".

المصدر: أ ف ب