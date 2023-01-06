أول تعليق من مهاجم الشعراوي بعد تقديم بلاغ عاجل

أعرب الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، عن استغرابه مما قِيل من جانب أهل الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، مؤكدا أنه ليس خائفا من الدعوى القضائية المقدمة ضده.

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وقال طارق الشناوي، إنه ليس خائفا من الدعوى القضائية التي ينوي تقديمها ضده أهل الشيخ الشعراوي، لافتا إلى أنه على حق، معلقا: "أنا مستغرب بس من أهل الشيخ الشعراوي اللي قالوا هنرفع دعوى قضائية عليا".

وأضاف الشناوي: "دا مش خوفا من الدعوى، لا أنا هقف أمام القاضي وأدافع عن نفسي لأني على حق، ولكن أنا بستغرب إنهم مش قادرين يتقبلوا فكرة إن حد ينتقد الشعراوي وأفكاره، ودا غير لما انتقد إنسان الشعراوي".

وواصل طارق الشناوي حديثه قائلا: "الشعراوي كإنسان، هو من أكثر الشخصيات اللي كانت بتتمتع بالكارزما وخفة الظل، هو شخصية خفيفة الظل وجذاب، لكن الجاذبية وخفة الظل والذكاء روج من خلالهم أفكار دمرت المجتمع".

وأكمل: "لازم نتقبل فكرة تقبل اختلاف الرأي، أحنا يجب أن نتعلم إنه لا توجد قدسية للإنسان، وأهل الشعراوي لهم كل الاحترام، بس ليه يرفعوا عليا دعوى قضائية وأنا مابتكلمش عليه كإنسان".

وأردف: "يعني فيه فرق إنك تنتقد مقال ليا وإنك تنتقدني، من حقك تنقد مقال ليا، بس مش من حقك تنتقدني، وأنا عملت كدا، أنا انتقدت بعض فتاوى وأفكار الشيخ الشعراوي فقط لا غير، ولن انتقده كـ إنسان، ومش بس أهله، لا دا في ناس عادية هاجموني بجَرامة، في ناس كتير شتمتني على السوشيال ميديا".

واختتم طارق الشناوي حديثه قائلا: "لازم نتخلص من الحاجات دي، طبيعي إننا نختلف فكريً،ا ولكن لا نغتال الآخر عشان مختلفين معاه، وأي حد معترض على رأيي في الشيخ الشعراوي، من حقه، بس مش من حقه يتهمني أنا بأي شئ".

وكلفت أسرة الشيخ الشعراوي المحامي سمير صبري برفع دعوى قضائية، وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الناقدة ماجدة خير الله، مثلما تقدموا ببلاغ مماثل للنائب العام ضد الناقد طارق الشناوي، لإساءته للراحل أيضًا.

وقال المحامي سمير صبري في تصريح خاص لبوابة "أخبار اليوم" إنه سيتوجه بتقديم بلاغ للنائب العام يوم السبت المقبل الموافق 7 يناير، كما سيقوم برفع دعوى رسمية في وقت لاحق.

وكانت انتشرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تقديم مسرحية عن الشيخ محمد متولي الشعراوي على خشبة المسرح القومي، وانتشرت أراء كثيرة حول مجموعة من المؤيدين ومجموعة أخرى من المعارضين.

المصدر: القاهرة 24