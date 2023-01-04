ارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج في إقليم هيران الصومالي إلى 20 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين الذي وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمنطقة مهاس في إقليم هيران وسط الصومال إلى 20 قتيلا وعدد من المصابين.

وبحسب موقع "غاروي" الإخباري الصومالي "لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم صباح اليوم إثر تفجيرين بمنطقة مهاس في إقليم هيران، وفقا لتقارير متعددة، مشيرا إلى أن التفجيرين "دمرا عددا من البنايات بالمنطقة، ويعتقد أن هناك ضحايا من عائلة واحدة".

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وأضاف الموقع المذكور أن "حركة الشباب" أعلنت مسؤوليتها عن تفجير العام الجديد، ما يشير إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن داخل البلاد".

وكان "راديو دالسان" الصومالي قد ذكر، عبر موقعه الإلكتروني، أن تفجيرين انتحاريين باستخدام مركبتين مفخختين استهدفا منازل مسؤولين في الجيش بمنطقة مهاس بإقليم هيران.

فيما أفادت وسائل إعلام صومالية أخرى بأن التفجيرات وقعت بمنطقة مطاعم وأسواق يرتادها مدنيون.

يذكر أن الصومال يشهد منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.

وخسرت "حركة الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بمحافظة هيران منذ سبتمبر الماضي لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأميركي.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الرامية للقضاء على "حركة الشباب"، تم تحرير أكثر من 50 مدينة.

وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد الحركة من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.

المصدر: سبوتنيك