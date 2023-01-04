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أكار: نأمل في استمرار معقول للمباحثات مع روسيا وسوريا ولن نفعل شيئا ضد إخواننا السوريين

أخبار العالم العربي

أكار: نأمل في استمرار معقول للمباحثات مع روسيا وسوريا ولن نفعل شيئا ضد إخواننا السوريين
Globallookpress
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أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن الأمل في استمرار المفاوضات الثلاثية لوزارء دفاع تركيا وروسيا وسوريا "بشكل معقول ومنطقي"، مؤكدا أن أنقرة "لن تفعل شيئا ضد إخواننا السوريين".

وقال أكار في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، في إشارة الى المباحثات التي عقدت بين كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من روسيا وتركيا وسوريا في موسكو الشهر الماضي: "موقفنا في اجتماع موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا: لا مجال على الإطلاق بالنسبة لنا أن نفعل شيئا ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا".

وتابع: "عليهم عدم الاعتماد على الأخبار غير الواقعية وتبني مواقف أخرى. ومفاوضاتنا ستستمر ونأمل بأن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية".

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نوه أكار أيضا بإمكانية تطوير وتوسيع الدوريات التركية الروسية المشتركة في الشمال السوري، وذلك "بناء على محادثاتنا المباشرة مع الجانب السوري"، دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده لم تخذل المعارضة السورية "إطلاقا حتى اليوم".

المصدر: "نوفوستي"

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