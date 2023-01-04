بسكويت بشحم الخنزير يثير ضجة في السعودية.. والسلطات توضح!

نفت السلطات السعودية احتواء نوع شهير من البسكويت المنتشر في أسواق المملكة على شحم الخنزير.

وردا على سؤال أحد المتابعين، قالت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة".

حبذا لو سمعنا رأي هيئة الغذاء والدواء في هذا الموضوع ..@Saudi_FDAhttps://t.co/CN42q0k2Om — Khalid O Hashwan خالد عمر حشوان (@HashwanO) January 3, 2023

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مؤخرا بمنشورات تتحدث عن احتواء بسكويت "أوريو" على مادة شحم الخنزير.

وسبق لهيئة مكافحة الشائعات في المملكة أن نفت القصة، حيث قالت في منشور على "تويتر": "ما يتداول عن التحذير من بسكويت أوريو لاحتوائه على الكحول وأنه ليس حلال غير صحيح".

مايتداول عن التحذير من بسكويت اوريو لإحتوائه على الكحول وأنه ليس حلال غير صحيح، والشركة أكدت أن البسكويت المصنوع لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان خالي من الكحول وحاصل على شهادة حلال.



التفاصيل والمصادر:https://t.co/6M037RHIphpic.twitter.com/qQbnsPpzYS — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) December 27, 2022

وفي وقت سابق، أكدت شركة "نابيسكو" الأمريكية المنتجة لبسكويت "أوريو" أن منتجاتها التي تباع في الأسواق العربية وشمال إفريقيا وباكستان "حلال" ومطابقة للمواصفات في تلك الدول.

Our Oreo cookies made for the Middle East, North Africa and Pakistan are alcohol free, and compliant with local regulatory requirements in the region. Our manufacturing facilities have obtained the Halal certification accreditation from (cont) https://t.co/SCSqG1lvmm — OREO Cookie (@Oreo) December 29, 2022

المصدر: RT