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بسكويت بشحم الخنزير يثير ضجة في السعودية.. والسلطات توضح!

أخبار العالم العربي

بسكويت بشحم الخنزير يثير ضجة في السعودية.. والسلطات توضح!
أرشيف
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نفت السلطات السعودية احتواء نوع شهير من البسكويت المنتشر في أسواق المملكة على شحم الخنزير.

وردا على سؤال أحد المتابعين، قالت هيئة الغذاء والدواء بالسعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مؤخرا بمنشورات تتحدث عن احتواء بسكويت "أوريو" على مادة شحم الخنزير.

وسبق لهيئة مكافحة الشائعات في المملكة أن نفت القصة، حيث قالت في منشور على "تويتر": "ما يتداول عن التحذير من بسكويت أوريو لاحتوائه على الكحول وأنه ليس حلال غير صحيح".

وفي وقت سابق، أكدت شركة "نابيسكو" الأمريكية المنتجة لبسكويت "أوريو" أن منتجاتها التي تباع في الأسواق العربية وشمال إفريقيا وباكستان "حلال" ومطابقة للمواصفات في تلك الدول.

المصدر: RT

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