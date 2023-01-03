الأردن.. مصرع أسرة باكستانية من خمسة أفراد بحريق

قضى خمسة باكستانيين هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة بحريق شب في خيمتهم في محافظة الكرك وسط الأردن اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت فجر اليوم الثلاثاء حريقا شب في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة"، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته، أن الضحايا هم من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزارعة.

من جهته، قال مدير الطب الشرعي في إقليم الجنوب الطبيب حسن هواري ان "جثث خمسة اشخاص وصلت للطب الشرعي نتيجة تعرضهم لحروق تفحمية أدت الى وفاتهم".

وأضاف أن "الجثث تعود لأب (34 عاما) وأم (31 عاما) وثلاث بنات (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام)".

ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق خصوصا وإن المملكة تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.

ويعمل آلاف الباكستانيين في الأردن خصوصا في الزراعة ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.

وفي 20 ديسمبر 2021 قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما في حريق شب بخيمتهم في محافظة البلقاء الواقعة على بعد 30 كلم غرب عمان.

المصدر: أ ف ب